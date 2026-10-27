Ziraat Türkiye Kupası: İnegöl Kafkasspor: 1 - Kahramanmaraş İstiklalspor: 4

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren kırmızıbeyazlılar, 49. dakikada Mert Miraç Altıntaş'ın penaltı golüyle skoru 30'a taşıdı. Ev sahibi İnegöl Kafkasspor 87. dakikada Mansur Aykut Demirci ile farkı 2'ye indirse de Kahramanmaraş İstiklalspor, 90+1. dakikada Berk Taşkın'ın attığı golle sahadan 41 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda karşılaştığı İnegöl Kafkasspor'u 41 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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