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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: İnegöl Kafkasspor: 1 - Kahramanmaraş İstiklalspor: 4

        Ziraat Türkiye Kupası: İnegöl Kafkasspor: 1 - Kahramanmaraş İstiklalspor: 4

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda karşılaştığı İnegöl Kafkasspor'u 41 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası: İnegöl Kafkasspor: 1 - Kahramanmaraş İstiklalspor: 4

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda karşılaştığı İnegöl Kafkasspor'u 41 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

        İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Kahramanmaraş temsilcisi, 22. dakikada Tümer Oruç ve 33. dakikada İbrahim Halil Talay'ın golleriyle ilk yarıyı 20 önde kapattı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren kırmızıbeyazlılar, 49. dakikada Mert Miraç Altıntaş'ın penaltı golüyle skoru 30'a taşıdı. Ev sahibi İnegöl Kafkasspor 87. dakikada Mansur Aykut Demirci ile farkı 2'ye indirse de Kahramanmaraş İstiklalspor, 90+1. dakikada Berk Taşkın'ın attığı golle sahadan 41 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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