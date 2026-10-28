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        Okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların isimleri park ve sahaya verildi

        Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün isimleri, 223 dairenin bulunduğu Yeşilvadi Sitesi'ndeki çocuk parkı ve spor sahasına verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların isimleri park ve sahaya verildi

        Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör’ün isimleri, 223 dairenin bulunduğu Yeşilvadi Sitesi’ndeki çocuk parkı ve spor sahasına verildi.

        Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz 15 Nisan'da 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Yeşilvadi Sitesi yönetimi tarafından alınan kararla spor sahasına Kerem Erdem Güngör’ün, çocuk parkına ise Belinay Nur Boyraz’ın adı verildi. Çocukların isimlerinin yaşatılması amacıyla yapılan çalışma dolayısıyla aileler, site yönetimine ve kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

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        "Böyle bir olay bir daha yaşanmasın"

        Belinay Nur Boyraz’ın babası Murat Boyraz, çocukların isimlerinin yaşatılması için gösterilen hassasiyetten dolayı site yönetimine teşekkür ederek, "Halkımıza, devletimize ve Cumhurbaşkanımıza, çocuklarımızın isimlerinin unutulmaması için gösterilen bu teşviklerden ve çabalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Onların isimlerinin okullarına verilmesiyle, bu olayın unutulmaması ve bir daha yaşanmaması adına güzel gelişmeler oluyor. Rabbim tüm çocuklarımızı ve ülkemizin diğer çocuklarını da esirgesin, korusun. Böyle bir olayın bir daha ülkemizin başına gelmemesini temenni ediyoruz. Buradan tüm halkımıza verdikleri destekten dolayı, özellikle de site yönetimimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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        "İnşallah adları sonsuza kadar yaşasın"

        Kerem Erdem Güngör’ün babası Mustafa Güngör ise, "Komşularımıza da sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Yiğit ölür, şanı kalır derler. Şan ne demek? Adı kalsın. Maksadımız, bu çocukların adının bir tarafta yaşatılmasıydı. Var olsunlar, böyle bir incelik düşünmüşler, çocuklarımızın adlarını yaşatmak istemişler. Komşularımıza da yönetimimize de teşekkür ediyoruz. Okullara da yavrularımızın isimleri veriliyor. İnşallah adları sonsuza kadar yaşasın. Öbür tarafın ailesi de karanlığa düşmesin, bu olaylar devam etmesin. Bizim kültürümüzde bu vardır. Mazlumlar yüceltilir, zalimler yerin dibine geçirilir. Biz mazlumlara destek olalım" ifadelerini kullandı.

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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) okul saldırısı araştırma komisyonu üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise, "Bütün şehrimize, ülkemize ve insanlığa yapılmış bir saldırıdır. 4 kamu görevlisinin yargılanması için izin de çıkmıştı. Kimler bu konuda cezalandırılacak, sonuçları ne olacaksa biz de takipçisiyiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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