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        Kahramanmaraş'ın UNESCO edebiyat kimliği Çin'de tanıtıldı

        UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ın edebi kimliği 2026 Nanjing Uluslararası Yazar Rezidansı Programı'nda temsil edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ın UNESCO edebiyat kimliği Çin'de tanıtıldı

        UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ın edebi kimliği 2026 Nanjing Uluslararası Yazar Rezidansı Programı’nda temsil edildi.

        Necip Fazıl Kısakürek'ten Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Şehirler Ağı'na "Edebiyat Şehri" olarak ilan edilmesinin ardından kültürel birikimini uluslararası arenada görünür kılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda Çin’in Nanjing şehrinde düzenlenen "2026 Nanjing Uluslararası Yazar Rezidansı Programı" kapsamında Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin edebi kimliği dünya sahnesinde tanıtıldı.

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        1529 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen programda Kahramanmaraş’ı şair ve yazar Yasin Mortaş ile Kahramanmaraş UNESCO Edebiyat Şehri Yürütücü Direktörü Doç. Dr. Elif Sayın Kocagöz temsil etti. Programda; Slovenya ve İspanya’dan yazarlar, Nanjing'li yazar ve editörlerle bir araya geldi. Katılımcılar, kendi şehirlerini, edebiyat geleneklerini ve eserlerini tanıtarak kültürel deneyimlerini paylaştı. Buluşmada Türk şairlerinin eserlerine de yer verildi. Program, Kahramanmaraş’ın edebiyat kimliğini tanıtmak, aynı zamanda farklı şehirlerin kendi edebiyat hafızalarını nasıl koruyup güncel kültür yaşamına taşıdığını karşılaştırmaya imkân verdi. Kahramanmaraş ile Nanjing’in UNESCO Edebiyat Şehri kimlikleri etrafında gerçekleşen bu buluşma, kentin edebiyat birikiminin farklı ülkelerden yazarlarla paylaşılmasına ve uluslararası edebiyat çevreleriyle ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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