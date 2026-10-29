UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta 'Genç Yazarlar Destek Programı' tamamlandı

UNESCO tarafından "Edebiyat Şehri" unvanına layık görülen Kahramanmaraş’ın edebi mirasını geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında genç yazar adayları, uzman eğitimcilerden ders alarak mentör görüşmeleri ve serbest yazım atölyelerine katıldı. Eğitim ve mentörlük süreçlerini başarıyla tamamlayan genç kalemlere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile BİLSEK Derneği iş birliğinde düzenlenen "Genç Yazarlar Destek Programı" sona erdi.

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