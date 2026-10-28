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        Kahramanmaraş İstiklalspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

        Kahramanmaraş İstiklalspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Kahramanmaraş İstiklalspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

        Kahramanmaraş İstiklalspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak’ı getirdi.

        TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor, teknik direktör Ömer Faruk Mahir ile yolların ayrılmasının ardından kan değişimine giderek Mehmet Altıparmak ile anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen imza töreninde, Altıparmak ile resmi sözleşme imzalandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak’a görevinde başarılar dilenerek, anlaşmanın camiaya ve kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

        Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından biri olan Mehmet Altıparmak, özellikle Süper Lig’e taşıdığı takımlarla tanınıyor. Kariyerinde Gaziantep FK, Erzurumspor ve Hatayspor gibi ekipleri Süper Lig’e çıkararak önemli başarılara imza atan 55 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı; disiplinli oyun anlayışı, hücum odaklı futbol felsefesi ve üst lig hedefi olan kulüplerdeki kriz yönetimi kabiliyetiyle öne çıkıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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