Para isteyen oğluna olumsuz yanıt verdi, dehşeti yaşadı

Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurtularak evden dışarı çıktı. Çatıya çıkan şahıs A.D. ise aşağı atlayacağını söyledi. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına yanıt vermemesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Ekipleri gören A.D., elindeki bıçağı aşağı attı. Yakalanarak gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. N.D.'nin ise oğlundan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.'ye olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. A.D., annesini bıçakla rehin aldı.

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