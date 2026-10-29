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        Para isteyen oğluna olumsuz yanıt verdi, dehşeti yaşadı

        Kahramanmaraş'ta para isteyen oğluna olumsuz yanıt veren anne, oğlu tarafından bıçakla rehin alındı. Çatıya çıkan şahıs yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Para isteyen oğluna olumsuz yanıt verdi, dehşeti yaşadı

        Kahramanmaraş'ta para isteyen oğluna olumsuz yanıt veren anne, oğlu tarafından bıçakla rehin alındı. Çatıya çıkan şahıs yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından yakalandı.

        Alınan bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.'ye olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. A.D., annesini bıçakla rehin aldı.

        Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurtularak evden dışarı çıktı. Çatıya çıkan şahıs A.D. ise aşağı atlayacağını söyledi. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına yanıt vermemesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Ekipleri gören A.D., elindeki bıçağı aşağı attı. Yakalanarak gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. N.D.'nin ise oğlundan şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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