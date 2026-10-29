Kahramanmaraş'ta bin 300 öğrenci Cumhuriyet için aynı sahnede buluştu "Cumhuriyetin Bin Sesi" konserinde öğrencilerden koro şöleni

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin Bin Sesi" konserinde bin 300 öğrenci, aynı sahnede bir araya gelerek birbirinden farklı eserleri koro halinde seslendirdi.

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Cumhuriyetin Bin Sesi" konserinde öğrenciler, hazırladıkları eserlerle izleyicilerin karşısına çıktı. Bin 300 öğrencinin hep birlikte seslendirdiği eserler, salonda renkli görüntüler oluşturdu. Öğrencilerin koro performanslarıyla devam eden programda, Cumhuriyet Bayramı coşkusu müzik eşliğinde yaşandı.

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Programa katılan Vali Mükerrem Ünlüer, öğrencilerin öğretmenlerine belgelerini takdim etti. Vali Ünlüer, "Kurumlarımız bir araya gelerek bu güzel eseri sundular emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, "Gerçekten geçen sene de çok hoşuma gitmişti. Bu sene de daha da geliştirerek, üstüne koyarak hem de öğrenci sayısını artırarak program gerçekleştirildi. Hocalarımıza, emeği geçen herkese, Onikişubat Belediye'mize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, üniversitemize, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok nitelikli, çok güzel bir program" diye konuştu.

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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da, "Cumhurbaşkanlığı repertuarında olan şarkıları öğrencilerimiz yürekten seslendirdiler. Hepimizi geçmişe götürdüler, duygulandırdılar. Ben onun için de tüm şeflerimize, müzik öğretmenlerimize, öğrencilerimize gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde bunu daha farklı konseptler hazırlayarak 29 Ekim'i tabii ki çok daha büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz ki bu etkinlikler çok önemli" dedi.