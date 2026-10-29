Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Öte yandan, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Batı Çevre Yolu'ndaki alt geçitlerde de Karayolları ekiplerince biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüldü.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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