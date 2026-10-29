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        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

        Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

        Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kentte aralıklarla etkisini sürdüren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar yavaş ilerledi.

        Öte yandan, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Batı Çevre Yolu'ndaki alt geçitlerde de Karayolları ekiplerince biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüldü.

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        Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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