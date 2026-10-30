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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu bulunan ancak bu davada tutuksuz yargılanan Mahmut Oktay H. ile tutuksuz sanık H.M.G. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Akın Y. ve Ferihan Y. ile diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

        Mahkeme başkanı, önceki celsede istenen ek raporun dosyaya girdiğini belirterek raporun içeriğini açıkladı.

        Raporda, apartmanın zemin katında bulunan fırında deprem öncesinde yapılan tadilatların binanın taşıyıcı sistemine yönelik olmadığı belirtilerek, söz konusu işlemlerle binanın depremde yıkılması arasında illiyet bağı kurulamadığı ifade edildi.

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        Sanık Mahmut Oktay H, raporun kendisine iletilmesini isteyerek, yıkımın apartmanın yapımından kaynaklanmadığını savundu.

        Fazilet Apartmanı'nın iki bloktan oluştuğunu, bloklardan biri yıkılırken diğerinin yıkılmadığını belirten Mahmut Oktay H, fırının bulunduğu blokun yıkılmasına karşın diğer blokun camlarının bile kırılmadığını öne sürerek, bu farklılığın araştırılması için ek rapor alınmasını talep etti.

        Taraf avukatları ise dosyaya giren ek rapora karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

        Sanık H.M.G. ise yapı kullanma izin belgesini düzenlemesi nedeniyle kendisine kusur atfedildiğini belirterek, beraatini ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

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        Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına ek rapora karşı savunma yapmaları için süre verilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Ocak 2027'ye erteledi.

        - Dosyalar ara kararla birleştirilmişti

        Dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı C.T, İmar İşleri Müdürü M.H, belediyede görev yapan mimarlar H.M.G, M.S, M.D, H.Ç. ve V.Ç, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı M.G, harita mühendisi Z.A.Ş. ile İmar İşleri Müdürlüğü personeli F.Y'nin yargılandığı dosya, ana dosyayla ara karar sonucunda birleştirilmişti.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin 13 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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