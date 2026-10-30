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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Fazilet Apartmanı davasında ek rapor: Fırındaki tadilatlar, binanın taşıyıcı sistemine yönelik değil

        Fazilet Apartmanı davasında ek rapor: Fırındaki tadilatlar, binanın taşıyıcı sistemine yönelik değil

        KAHRAMANMARAŞ'ta 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili 10'u kamu görevlisi tutuksuz 13 sanığın yargılandığı davada ek rapor dosyaya girdi. Rapora göre fırında yapılan tadilatların binanın taşıyıcı sistemine yönelik olmadığı belirtilerek, "Eylemlerin, dava konusu yapının taşıyıcı sistemine yönelik olmamasından ötürü dava konusu yapının deprem neticesinde yıkılmasından illiyet bağı kurulamamıştır" denildi. Mahkeme heyeti, son savunmalarını yapmaları için taraflara süre vererek karar için duruşmayı 5 Ocak'a erteledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Fazilet Apartmanı davasında ek rapor: Fırındaki tadilatlar, binanın taşıyıcı sistemine yönelik değil

        KAHRAMANMARAŞ'ta 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili 10'u kamu görevlisi tutuksuz 13 sanığın yargılandığı davada ek rapor dosyaya girdi. Rapora göre fırında yapılan tadilatların binanın taşıyıcı sistemine yönelik olmadığı belirtilerek, "Eylemlerin, dava konusu yapının taşıyıcı sistemine yönelik olmamasından ötürü dava konusu yapının deprem neticesinde yıkılmasından illiyet bağı kurulamamıştır" denildi. Mahkeme heyeti, son savunmalarını yapmaları için taraflara süre vererek karar için duruşmayı 5 Ocak'a erteledi.

        Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A bloğunun 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsi istenen binanın müteahhidi, statik proje müellifi ve fenni mesulü tutuksuz Mahmut Oktay Hartavi (65) ile taraf avukatları katıldı. Aynı suçtan yargılanan tutuksuz sanık belediye görevlisi Hacı Mehmet G.'nin bulunduğu şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmaya diğer tutuksuz sanıklar fırın işletmecileri Akın Yağcı (80), eşi Ferihan Yağcı (72) ile belediye görevlileri Mehmet G., Cuma T., Fahri Y., Hülya Ç., Mehmet D., Metin H., Veli Ç., Mehmet S. ve Zeynel Abidin Ş. katılmadı.

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        EK RAPOR: İLLİYET BAĞI KURULAMADI

        Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı'nın zemin katta işlettikleri fırında depremden önce yapılan tadilatların binanın yıkılmasına etkisi olup olmadığı, daha önceki raporlarda kusur atfı yapılmayan Yağcı çiftinin sorumluluklarının tespitine yönelik istenen ek raporun dosyaya girdiğini söyledi. Rapora göre fırında yapılan tadilatların binanın taşıyıcı sistemine yönelik olmadığı belirtilerek, "Eylemlerin, dava konusu yapının taşıyıcı sistemine yönelik olmamasından ötürü dava konusu yapının deprem neticesinde yıkılmasından illiyet bağı kurulamamıştır" denildi.

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        'BENDEN KAYNAKLI BİR YIKIM OLMADI'

        Duruşmada ilk olarak Mahmut Oktay Hertavi, savunma yaptı. Hartavi, savunmasında yeni rapordan haberi olmadığını belirterek, "Yeni gelen raporun tarafıma iletilmesini talep ediyorum. Fazilet Apartmanı'nda benden kaynaklı bir yıkım olmadı. Diğerinin adında cam bile kırılmamıştır. Birinin altında fırın var, o yıkılıyor ama diğer bina ayakta kalıyor. Bunların araştırılması lazım. Bunun için de ek rapor alınmasını talep ediyorum" dedi.

        'BENDEN SONRA İŞLEM YAPILMIŞTIR'

        Mehmet G. de suçlamaları reddederek, "Yapı kullanma izni vermemden dolayı bana kusur atfedilmiştir. Kahramanmaraş Belediyesi'nden 2012 yılında ben ayrıldım. Benden sonra bir işlem yapılmıştır. Biz zaten bitmiş binaları kontrole gidiyoruz. Belediyelerde yapı kontrol birimi diye bir birim yoktur. Beraatimi ve duruşmalardan vareste tutulmamı talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, son savunmalarını yapmaları için taraflara süre vererek karar için duruşmayı 5 Ocak'a erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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