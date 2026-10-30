Andırın'da yerli mısır hasadı, Patosta çekilen mahsul güneşte kurutuluyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde çiftçilik yapan Baki Kıvrak, büyük bir emekle yetiştirdiği yerli mısırların hasadını tamamladı. Patos makinesinden geçirilen taneler, kış hazırlıkları kapsamında evlerin önünde brandalar üzerine serilerek güneşte kurutuluyor.

Kahramanmaraş'ın tarımsal üretimiyle öne çıkan Andırın ilçesinde hasat sevinci yaşanıyor. İlçeye bağlı Osmancık Mahallesi'nde çiftçilik faaliyetlerini sürdüren Baki Kıvrak, uzun süren titiz bir bakım sürecinin ardından yerli mısır tarlalarında hasadı tamamladı.

Sezon boyunca gösterilen emeğin karşılığı olan mısırlar, tarladan toplanarak patos makinesinden geçirildi ve koçanlarından ayrılarak tanelerine kavuşturuldu. Geleneksel tarım kültürünün en renkli aşamalarından biri olan kurutma mesaisi ise mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

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İmece Usulüyle Güneşte Kurutuluyor

Patos işleminden geçirilen mısır taneleri, kış mevsimi öncesinde nemden arındırılarak muhafaza edilmek üzere evin önündeki geniş brandalara döküldü. Aile bireylerinin imece usulüyle destek verdiği kurutma sürecinde, çuvallardan boşaltılan altın sarısı mısırlar özenle serildi. Çocukların da bu bereketli hasat heyecanına ortak olması, kırsaldaki imece kültürünün ve aile bağlarının sıcaklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hasat döneminin son aşamasını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten çiftçi Baki Kıvrak, toprağın bereketini sofralara taşımanın gururunu duyduklarını ifade etti. Geleneksel yöntemlerle kurutulan yerli mısırların hem bölge ekonomisine katkı sağladığı hem de geleneksel tarım mirasını yaşattığı vurgulandı.