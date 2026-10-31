Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta masallar dünyaya açıldı, uluslararası şölen başladı

        Kahramanmaraş'ta masallar dünyaya açıldı, uluslararası şölen başladı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni, farklı şehir ve ülkelerden masal anlatıcılarını bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta masallar dünyaya açıldı, uluslararası şölen başladı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni, farklı şehir ve ülkelerden masal anlatıcılarını bir araya getirdi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Edebiyat Şehri kimliği kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. "Kaf Dağı'nın Ardından" temasıyla düzenlenen şölen, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen anlatıcıları Kahramanmaraş'ta buluşturdu.

        Programda konuşan Masal Maraş Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Ölçer, masalların toplumların kültürünü, değerlerini ve ahlakını gelecek kuşaklara aktaran önemli bir miras olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın sözlü kültüre verdiği öneme dikkat çeken Ölçer, masalların sözden söze ve kalpten kalbe aktarılarak dünyayı iyileştirebileceğine inandığını ifade etti.

        REKLAM

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ise hikaye anlatıcılığının toplumların ortak hafızasını yaşatan önemli bir kültürel değer olduğunu dile getirdi. Herkesin çocukluğunda hafızasında iz bırakan bir anlatıcı bulunduğunu belirten Kaya, hikayelerin geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Osman Bozdemir'in sunduğu meddah gösterisi gerçekleştirildi. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen masal anlatıcıları, kendi kültürlerinden hikâyeleri katılımcılarla paylaştı.

        Programda sahne alan "Nani Nani Çocuklar" müzik grubu da enstrümanlar eşliğinde seslendirdiği şarkılar ve anlattığı masallarla çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Çocuklar ve aileleri gösterileri ilgiyle takip etti.

        REKLAM

        İki gün sürecek 2. Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni kapsamında 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde şehrin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Masal anlatıcıları, programlar kapsamında çocuklar ve edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?

        Benzer Haberler

        35 yıldır el arabasıyla sokak sokak dolaşıp nohut satıyor
        35 yıldır el arabasıyla sokak sokak dolaşıp nohut satıyor
        Kahramanmaraş'ta sonbahar yağmurları buğdaya can suyu oldu
        Kahramanmaraş'ta sonbahar yağmurları buğdaya can suyu oldu
        Afşin'de modern sulama eğitimi tamamlandı
        Afşin'de modern sulama eğitimi tamamlandı
        Kahramanmaraş'ta Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni akademik pan...
        Kahramanmaraş'ta Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni akademik pan...
        Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar: Seyir halindeki otomobil alev alev ya...
        Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar: Seyir halindeki otomobil alev alev ya...
        Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sür...
        Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sür...