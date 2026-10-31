Kahramanmaraş'ta masallar dünyaya açıldı, uluslararası şölen başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni, farklı şehir ve ülkelerden masal anlatıcılarını bir araya getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Edebiyat Şehri kimliği kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. "Kaf Dağı'nın Ardından" temasıyla düzenlenen şölen, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen anlatıcıları Kahramanmaraş'ta buluşturdu.

Programda konuşan Masal Maraş Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Ölçer, masalların toplumların kültürünü, değerlerini ve ahlakını gelecek kuşaklara aktaran önemli bir miras olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın sözlü kültüre verdiği öneme dikkat çeken Ölçer, masalların sözden söze ve kalpten kalbe aktarılarak dünyayı iyileştirebileceğine inandığını ifade etti.

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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ise hikaye anlatıcılığının toplumların ortak hafızasını yaşatan önemli bir kültürel değer olduğunu dile getirdi. Herkesin çocukluğunda hafızasında iz bırakan bir anlatıcı bulunduğunu belirten Kaya, hikayelerin geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Osman Bozdemir'in sunduğu meddah gösterisi gerçekleştirildi. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen masal anlatıcıları, kendi kültürlerinden hikâyeleri katılımcılarla paylaştı.

Programda sahne alan "Nani Nani Çocuklar" müzik grubu da enstrümanlar eşliğinde seslendirdiği şarkılar ve anlattığı masallarla çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Çocuklar ve aileleri gösterileri ilgiyle takip etti.

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İki gün sürecek 2. Uluslararası Dünya Hikaye Anlatıcıları Şöleni kapsamında 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde şehrin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Masal anlatıcıları, programlar kapsamında çocuklar ve edebiyatseverlerle bir araya gelecek.