Kahramanmaraş'ta 2005'te iki kardeşin öldürülmesine ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç'ın 2005 yılında öldürülerek bir bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli, avukatları ile maktullerin yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan 2 sanık ise duruşmada hazır bulunmadı.



Sanık Behçet Yediminareli, Mevlüt Doğan'ın beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini öne sürerek, "Akli dengesi yerinde değildir. Kimse bunu düğüne, cenazeye çağırmazdı." dedi.



Yediminareli, mahkeme başkanının "Neden şimdi bunu söylüyorsun, daha önce neden söylemedin?" sorusuna, "Şimdiye kadar konuşmamamın sebebi yaşadığım olaylardır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." yanıtını verdi.



Sanık Mevlüt Doğan ise psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu belirterek, askerlik döneminde "çürük raporu" verildiğini, olayın askerlik sonrasında yaşandığını ifade etti.



Doğan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ay psikiyatri servisinde tedavi gördüğünü söyleyerek, suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.



Sanık avukatları da önceki yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.



Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.



- Olay



İki kız kardeşin 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatmıştı. Kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada yapılan kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulunmuştu.



Polis, Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirlemiş, operasyonla Behçet Yediminareli ile kuzeni Mevlüt Doğan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra ise Yediminareli'nin birlikte yaşadığı Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.K. de gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan Doğan ile Yediminareli tutuklanmış, Y.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

