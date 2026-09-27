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        Kahramanmaraş'ta "3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali" düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta "3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali" düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali" düzenlendi.

        Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu ile Onikişubat Belediyesince, Kertmen Mahallesi Çim Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen etkinliğe 40 ilden 733 sporcu katıldı.

        Başpehlivanlık müsabakasında Alper Domurcuk'u mağlup eden İbrahim Avcı, altın madalyanın sahibi oldu.

        Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri ile diğer katılımcılar tarafından verildi.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu açılışta yaptığı konuşmada, güreşlere gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de güreş sporunun gelişimine katkıda bulunmak adına gerekli tüm adımları attıklarını ve bundan sonra da ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

        Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da 20 yıl aradan sonra festivalin üçüncüsünü düzenlemenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Kahramanmaraş'ın Türkiye'de güreş denilince ilk akla gelen iller arasında yer aldığını anlatan Toptaş, "Güreş sadece iki pehlivanın burada, bu sahada birbirleriyle güreş tutması değildir bizim için. Belki şekli olarak öyledir, fiziki olarak öyledir ama mana itibarıyla güreş gerçekten bizim için cesarettir, güreş öz güvendir, güreş alın teridir, güreş yıkıldığı yerden tekrardan ayağa kalkabilmektir. Güreş, rakibine saygı duymak ve kazandığında da tevazu gösterebilmektedir. Onun için Kahramanmaraş'ta güreş sadece yapılmaz. Güreş, içselleştirilir ve güreş adeta şehrimizde yaşanır." diye konuştu.

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