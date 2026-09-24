Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ekonomik toparlanmaya RE-SEED desteği

        Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ekonomik toparlanmaya RE-SEED desteği

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ekonomik toparlanmaya katkı sağlamak amacıyla yürütülen RE-SEED Projesi kapsamında 100 girişimciye eğitim ve koçluk desteği verildi, hibe almaya hak kazananlara toplam 15 milyon lira finansal destek sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ekonomik toparlanmaya RE-SEED desteği

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ekonomik toparlanmaya katkı sağlamak amacıyla yürütülen RE-SEED Projesi kapsamında 100 girişimciye eğitim ve koçluk desteği verildi, hibe almaya hak kazananlara toplam 15 milyon lira finansal destek sağlandı.

        Projenin kentteki faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında kapanış ve ağ kurma etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte proje ortakları, kamu kurumları, meslek kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve girişimciler bir araya geldi.

        Avrupa Birliği ve Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen, GIZ tarafından Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında yürütülen ve German Sparkassenstiftung (DSIK) tarafından uygulanan RE-SEED Projesi kapsamında girişimcilerin işlerini geliştirmelerine yönelik çeşitli destekler sağlandı.

        REKLAM

        Proje kapsamında 700'ü aşkın başvuru arasından seçilen 100 girişimciye girişimcilik, pazarlama ve markalaşma, e-ticaret ve iş planı geliştirme eğitimleri verildi.

        Eğitimlerin ardından girişimcilere birebir koçluk desteği sağlanırken, hibe almaya hak kazananlara işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık 150 bin lira finansal destek verildi. Böylece toplam hibe desteği 15 milyon liraya ulaştı.

        Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Melahat Güray, etkinlikte yaptığı konuşmada, RE-SEED Projesi'nin depremden etkilenen bölgelerde Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerden biri olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Projenin önemli unsurlarından birinin işbirlikleri olduğunu belirten Güray, işletmeler ve girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra istihdamın, mesleki eğitimin ve iş gücünün geliştirilmesinin de amaçlandığını ifade etti.

        Güray, girişimcilerle bir araya gelmenin bundan sonraki proje faaliyetlerinde yeni sinerji ve işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

        Proje kapsamında desteklenen girişimcilerin deneyimlerinin sonraki çalışmalara da yol göstereceğini aktaran Güray, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak sadece proje hedeflerine ulaşmış, rakamlara ulaşmış olmayı hedeflemiyoruz. Yaratılan bu etkilerin ve hikayelerin sürdürülebilmesini de çok arzu ediyoruz." dedi.

        REKLAM

        Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'ya odaklanan RE-SEED Projesi ile istihdam olanaklarının geliştirilmesi, işletme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerel ekonomik toparlanmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

        Etkinliğe GIZ Türkiye Ülke Direktörü Robert Kuenne, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Yöneticisi Nuri Barış Tartıcı, German Sparkassenstiftung Proje Yöneticisi Andreas Fabrizius, German Sparkassenstiftung Ülke Temsilcisi Hande Demirtola Meydan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Gümüşer ve girişimciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        "Buradaki işim bitmedi!"
        "Buradaki işim bitmedi!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta 5 bin 22 çifte 835 milyon liralık evlilik desteği
        Kahramanmaraş'ta 5 bin 22 çifte 835 milyon liralık evlilik desteği
        Doğduğu hastaneye atanan doktor sağlık memuru babasıyla çalışıyor
        Doğduğu hastaneye atanan doktor sağlık memuru babasıyla çalışıyor
        Köyde başlayan pizza serüveni anne-kızı girişimci yaptı
        Köyde başlayan pizza serüveni anne-kızı girişimci yaptı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta "30. Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Festivali"...
        Kahramanmaraş'ta "30. Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Festivali"...
        Osmaniye'de kaybolan kişinin cesedi Kahramanmaraş'ta bulundu
        Osmaniye'de kaybolan kişinin cesedi Kahramanmaraş'ta bulundu