Yangın nedeniyle oluşan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar, tedbiren hastane içerisindeki başka odalara alındı.

Hastanenin dahiliye servisindeki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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