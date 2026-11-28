KAHRAMANMARAŞ’ta lise öğrencileri Okan Şişman ile Mustafa Eren Yanmış, yolda buldukları 92 bin lira değerindeki altını, polis aracılığıyla tespit edilen sahibi Remzi Özdemir’e teslim etti. Özdemir de duyarlılıklarından dolayı öğrencilere saat hediye etti.

Okan Şişman ile Mustafa Eren Yanmış, Şeyh Adil Caddesi’nde otobüs durağına doğru yürüdükleri sırada yolda küçük bir poşet buldu. İki arkadaş, açtıkları poşette kesme 24 ayar altın olduğunu fark edince ilerideki Dulkadiroğlu Ekipler Amirliği’ne gitti. Polisler, altının yanında kartviziti bulunan kuyumcuya giderek güvenlik kameralarını incelediğinde altının Remzi Özdemir’e ait olduğunu ve Özdemir’in kuyumcudan aldıktan kısa bir süre sonra altını düşürdüğünü tespit etti.

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‘ÜLKEMİZ, ONLAR GİBİ GENÇLERE MUHTAÇ’

Bunun üzerine ekipler amirliğine davet edilen Remzi Özdemir’e, 92 bin lira değerindeki 15 gram altını Okan Şişman ile Mustafa Eren Yanmış tarafından teslim edildi. Altınlarına kavuşan Remzi Özdemir, “Arkadaşlar altını bulup karakola getirmişler. Karakol da altının üzerindeki kuyumcunun isminden adresimi bulup telefon ettiler. Ben de karakola geldim. Bu yaştaki çocukların dürüstlükleri sırtımızın yere gelmeyeceğini gösteriyor. Allah onlardan razı olsun, işlerini rast getirsin. Ülkemiz onlar gibi gençlere muhtaç ve ihtiyacı var. Çocuklar da bunlardan örnek alsınlar” dedi.

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Okan Şişman ise arkadaşıyla birlikte vatandaşlık görevini yaptıklarını ifade ederek, “Arkadaşımla beraber otobüs durağına doğru giderken yerde bir şey fark ettik. İçini açıp baktığımızda altın olduğunu gördük. Daha sonra da en yakındaki karakola getirip teslim ettik” diye konuştu.

Öte yandan Remzi Özdemir, çalıştığı saatçiye götürdüğü Şişman ve Yanmış’a duyarlılıklarından dolayı saat hediye etti.