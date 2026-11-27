Uluslararası 6. Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "UNESCO edebiyat şehrinin kimliğinin getirdiği imkanlarla şehrimizin tanımı, uluslararası kültürel akademik ve kurumsal iş birliklerin geliştirilmesi, farklı projelerin hayata geçirilmesi gibi başlıklarla çok daha güçlü bir adımlar atılacak ciddi mesafeler kaydedilecektir. Bakanlık olarak bizler de gerekli görülen her alana katkı vermeye devam edeceğiz. Ödüle layık görülen bütün yazar ve şairlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen ödül töreni, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Edebiyat dünyasından isimlerin bir araya geldiği gecede şiir, çeviri şiir, öykü, roman, çocuk edebiyatı, düşünce, yayın, yaşam boyu başarı ve jüri özel kategorilerinde ödüller takdim edildi.

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Ödül töreni öncesi konuşan Bakan Ersoy, "Sizlerin de bildiği gibi Kahramanmaraş, edebiyat dediğimiz bu kadim ülkenin başkenti olma sorumluluğunu üstlenmiş, şairler ve yazarlar şehri namını haklı olarak taşımıştır. Yedi güzel adamın kök saldığı gönüllere ve fikirlere dokunan şehirdir Kahramanmaraş. Necip Fazıl'ın baba ocağı, Abdurrahim Karakoç'un Miriban'ına sevdasına ev sahipliği yapan bu şehir, böylesi bir edebi gelenek ve zenginlikle bugün yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da hak ettiği kabulü görmüştür. Bu kapsamda Türkiye'yi temsil eden ilk ve tek şehir olarak 2025 yılında UNESCO Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edilmiştir. Bu, sadece edebiyat mirasını korumak değil, bunu çağdaş kültür politikalarının, uluslararası iş birliğinin ve şehir tanıtımının önemli bir unsuru haline getirme yolunda atılmış çok güçlü ve etkin bir adımdır. Büyükşehir Belediyemiz, valiliğimizle iş birliği içerisinde bu çalışmaları sürdürüyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, 21 Kasım'da 'Edebiyatı Birleştirir' temasıyla başladı ve devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 16 farklı ülkeden şair, yazar ve fikir insanını ağırlıyoruz. Dokuz güne yayılan programda 34 etkinlik edebiyatseverlerle buluşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve Valimiz Mükerrem Ünlüer'in şahsında emeği geçen herkese, katılım gösteren şair ve yazarlarımıza, sanatçılarımıza ve elbette farklı ülkelerden iştirak eden çok değerli ediplere canı gönülden teşekkür ediyorum. UNESCO edebiyat şehrinin kimliğinin getirdiği imkanlarla şehrimizin tanımı, uluslararası kültürel akademik ve kurumsal iş birliklerin geliştirilmesi, farklı projelerin hayata geçirilmesi gibi başlıklarla çok daha güçlü bir adımlar atılacak ciddi mesafeler kaydedilecektir. Bakanlık olarak bizler de gerekli görülen her alana katkı vermeye devam edeceğiz. Ödüle layık görülen bütün yazar ve şairlerimizi tebrik ediyorum. Türk edebiyatına eserleri ile yön veren ve yeni kuşakların yetişmesine emek veren, bugün aramızda olamayan ustalarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, "Şiirin bir şehrin hafızasına, sözün bir milletin kimliğine dönüştüğü Kahramanmaraş'ta, böylesine anlamlı bir gecede sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahramanmaraş, asırlardır şiirin, sözün ve düşüncenin hayat bulduğu kadim bir şehir. Bu topraklarda söz, kimi zaman bir sazın telinde, kimi zaman bir kalemin ucunda, kimi zaman da bir şairin mısralarında hayat bulmuştur. Karacaoğlan'dan Sünbülzâde Vehbi'ye, Âşık Mahzuni Şerif'ten Necip Fazıl Kısakürek'e, Nuri Pakdil'den Cahit Zarifoğlu'na, Erdem Bayazıt'tan Rasim Özdenören'e, Abdurrahim Karakoç'tan Bahaeddin Karakoç'a, Mevlânâ İdris'e uzanan çok güçlü bir edebiyat geleneğimiz var. Bu isimler, yalnızca kendi dönemlerine değil, kendilerinden sonraki nesillere de seslenmiş; eserleriyle Türk edebiyatında silinmez izler bırakmışlardır. Bizim için Kahramanmaraş'ın edebiyat şehri kimliği, geçmişten devraldığımız bir unvandan çok daha fazlasıdır. Bu kimlik; taşıdığımız kültürel mirasa sahip çıkmak, yeni kalemlerin yetişmesine imkân hazırlamak ve edebiyatımızı gelecek nesillere aktarmak sorumluluğudur. Kahramanmaraş'ımızın 2025 yılında UNESCO Şehirler Ağı'na Edebiyat alanında kabul edilmesi, asırlardır taşıdığımız bu köklü birikimin uluslararası alanda da tescillenmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

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Program sonrası ödüller takdim edildi.