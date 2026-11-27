Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve daha önce Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak kullanılan iki tarihi yapı, restorasyon çalışmalarının ardından kütüphane ve müze olarak yeniden hizmete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi yapılarda yürütülen restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yedi Güzel Adam Halk Kütüphanesi ve Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi olarak hizmet vermesi planlanan yapılardaki çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, projenin ilerleyişini değerlendirdi.

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- Yedi Güzel Adam'ın edebiyat mirası müzede yaşatılacak

Kahramanmaraş'ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan ve depremlerde ağır hasar gören iki tescilli yapı, restorasyonun ardından özgün tarihi kimlikleri korunarak yeniden işlevlendirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen yapılar, Bakanlığın yatırım programına alınmasının ardından kütüphane ve müze kompleksine dönüştürülmek üzere restorasyona alındı.

Toplam 2 bin 650 metrekare kullanım alanına sahip, bodrum ve dört kattan oluşan iki binada çalışmaların ilk etabı tamamlanırken ikinci etap çalışmaları sürüyor.

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Proje kapsamında oluşturulacak müze alanında, Türk edebiyatında Yedi Güzel Adam olarak anılan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'ın edebi mirası tanıtılacak.

Bu kapsamda yazar ve şairlerin hayatları ve eserlerine ilişkin sergilerin yanı sıra özel koleksiyonlar ve eserlerinin ilk baskıları ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

- Şiir kütüphanesinde dijital deneyim alanları da bulunacak

Kompleksin önemli bölümlerinden Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi'nde Türk şiirinin önemli isimleri ve eserleri tanıtılacak.

Dijital deneyim alanlarıyla desteklenecek kütüphanede ziyaretçiler, şiir ve edebiyatı farklı uygulamalar aracılığıyla keşfetme imkanı bulacak.

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Yaklaşık 50 bin kitap kapasitesiyle planlanan kompleks, aynı anda 300 kişiye hizmet verecek. Bebek ve çocuk bölümleri, süreli yayın alanları, sesli ve sessiz çalışma mekânları, okuma ve araştırma salonları ile çok amaçlı salonların da yer alacağı kütüphane, farklı yaş gruplarına yönelik hizmet sunacak.

Projede ayrıca engelli ziyaretçilerin kütüphane hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak alanlar da oluşturulacak.

- Açık hava etkinlikleri için alanlar da tasarlandı

Restorasyon projesi kapsamında tarihi yapıların çevresinde de düzenleme yapılacak.

Kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan komplekste sahne, amfitiyatro ve çocuk etkinlik alanları bulunacak. Ziyaretçilerin kullanımına yönelik açık ve kapalı alanları bulunan, yaklaşık 150 metrekarelik tek katlı ve teraslı bir kafeterya da projede yer alacak.

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İkinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete açılması planlanan kompleksin, Kahramanmaraş'ın edebiyat birikimini koruyarak yeni kuşaklara aktaran bir kültür ve sanat merkezi olması hedefleniyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" unvanına sahip Kahramanmaraş'ın kültürel mirasına katkı sunması beklenen projenin, kentin edebiyat ve kültür turizmine de destek vermesi öngörülüyor.