Kaza, Türkoğlu ilçesi Büyükimalı Mahallesi'nde meydana geldi. M.T. (42) yönetimindeki 46 ANC 851 plakalı otomobil, köy içi yolda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.T. (40) ve çocukları Ö.B.T. (15) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.