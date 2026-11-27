Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Edebiyat Şehri unvanlı kentte çocukların kitaplarla bağını güçlendirmek ve sanatsal becerilerini geliştirmek amacıyla Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesinde masal anlatımı ve sanat atölyeleri düzenliyor.

Mağralı Mahallesi’nde hizmet veren Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesinde her çarşamba 09.00 ve 10.30 saatlerinde iki seans halinde gerçekleştirilen program, masal anlatımıyla başlıyor. Etkinlikte çocukların hayal dünyalarının geliştirilmesi ve dinleme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Programın sanat atölyesi bölümünde ise katılımcı çocuklar kitap ayracı tasarlama ve taş boyama gibi uygulamalar gerçekleştiriyor. Minikler, farklı materyallerle kendi ürünlerini üretirken el becerilerini geliştirme ve akranlarıyla vakit geçirme imkanı buluyor.

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Belediyeden yapılan açıklamada, her çarşamba düzenlenen programa tüm çocukların davetli olduğu belirtilerek, ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0543 482 44 04 numaralı hattın aranabileceği kaydedildi.