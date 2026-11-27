Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yayla evine giden çift, duvar dibinde karşılaştıkları semenderi zarar vermeden güvenli bir alana bıraktı.

Andırın ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi’ndeki yayla evlerine giden Selim ve Zübeyde Menendiz çifti, çevreyi kontrol ettikleri sırada duvarın kenarında hareket eden bir canlı fark etti. Yakından baktıklarında semender olduğunu gördükleri canlı, siyah zemin üzerindeki sarıturuncu benekleriyle dikkat çekti.

Semenderi incitmeden bulunduğu yerden alan çift, canlıyı daha güvenli bir alana bıraktı. Çift, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Nemli ve serin bölgelerde yaşayan semenderin yayla evlerinin çevresinde görülmesi, bölgedeki doğal yaşamın devam ettiğini gösteren görüntülerden biri oldu. Vatandaşların da doğada karşılaştıkları yaban hayvanlarına zarar vermemeleri ve mümkün olduğunca doğal yaşam alanlarına bırakmaları gerektiği belirtildi.