Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında edebiyatın usta isimleri ödüllendirildi.

Edebiyat Şehri olan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta edebiyatın önemli isimleri ödüllendirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Töreni'nde, edebiyatın 9 farklı kategorisinde ödüller sahiplerini buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı gecenin sunuculuğunu Okan Bayülgen üstlendi.

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Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın asırlardır şiirin, sözün ve düşüncenin merkezi olduğunu vurguladı. Şehrin Karacaoğlan’dan Necip Fazıl Kısakürek’e, Cahit Zarifoğlu’ndan Nuri Pakdil’e uzanan güçlü bir edebiyat geleneğine sahip olduğunu belirten Görgel, 2025 yılında UNESCO Şehirler Ağı’na edebiyat alanında dâhil edilmesinin bu köklü birikimin uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geldiğini ifade etti. 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden inşası için çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Görgel, bir şehri yeniden ayağa kaldırmanın yalnızca binaları ve yolları yenilemekten ibaret olmadığını, kültürünü, sanatını, hafızasını ve ruhunu da yaşatmak gerektiğini vurguladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Kahramanmaraş’ın UNESCO Edebiyat Şehri unvanını hak eden güçlü bir kültürel ve edebi geçmişe sahip olduğunu dile getirdi. Şehrin Yedi Güzel Adam başta olmak üzere Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştirdiğini belirten Ersoy, 6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 16 ülkeden şair, yazar ve fikir insanının Kahramanmaraş’ta buluştuğunu söyledi. Dokuz gün boyunca 34 etkinliğin gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, dokuz kategoride verilen ödüllerin edebiyata ve edebiyat emekçilerine duyulan saygının bir ifadesi olduğunu vurgulayarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Konuşmaların ardından ödül takdimine geçildi. Gecede Şiir Ödülü Mustafa Köneçoğlu’na, Şiir Çevirisi Ödülü Faruk ehi’e, Öykü Ödülü Mehmet Kahraman’a, Roman Ödülü Nicolae Sptaru’ya, Çocuk Edebiyatı Ödülü Ayşegül Sözen Dağ’a, Düşünce Kitabı Ödülü Prof. Dr. Ekrem Demirli’ye, Yayıncılık Ödülü Prof. Dr. Mustafa Koç’a verildi. Yaşam Boyu Başarı Ödülü Beşir Ayvazoğlu’nun, Jüri Özel Ödülü ise Ali Akbaş’ın oldu.

Ödüller, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından sahiplerine takdim edildi. Edebiyat dünyasının önemli isimlerini buluşturan gece, sanatçılar Ayfer Vardar ve Coşkun Karademir’in müzik konseriyle sona erdi. İkili, seslendirdikleri eserlerle davetlilere müzik dolu anlar yaşattı.