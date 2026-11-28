Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Güvenliği Eğitim Kısım Amirliği ile Onikişubat Trafik Jandarma Timi tarafından huzurevi sakinlerine yönelik trafik bilincini artırma eğitimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, günlük yaşamda trafik kurallarına uyma, yaya ve yolcu güvenliği konularında farkındalığı geliştirmek ve olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara genel trafik kuralları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Program sonunda huzurevi sakinlerine bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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Trafik güvenliğinin sağlanması ve toplumun her kesiminde trafik kültürünün oluşturulması amacıyla bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edildiği kaydedildi.