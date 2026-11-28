Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahasında oynanan müsabakayı Batuhan Bolat, Bekir Kalkanlı ve Aykut Cem Bulut hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı ev sahibi ekibin 42. dakikada Hüseyin Çolak’ın attığı golle 10 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Kovancılarspor, 51. dakikada Harun Koç ve 73. dakikada Kadir Taşoğlu’nun penaltı golüyle 21 öne geçti ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.