Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta kalbinden 20 santimetrelik pıhtı çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

        Kahramanmaraş'ta kalbinden 20 santimetrelik pıhtı çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

        Kahramanmaraş'ta kalbinde 20 santimetrelik pıhtı bulunan ve her iki akciğer atardamarı tıkalı olan Safiye Nurdağı, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta kalbinden 20 santimetrelik pıhtı çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

        Kahramanmaraş'ta kalbinde 20 santimetrelik pıhtı bulunan ve her iki akciğer atardamarı tıkalı olan Safiye Nurdağı, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı şikayetiyle kentteki özel hastaneye başvuran Nurdağı'nın yapılan kontrollerinde kalbinde büyük bir pıhtı bulunduğu ve her iki akciğer atardamarının da tıkalı olduğu belirlendi.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu ve ekibince acilen ameliyata alınan Nurdağı'nın kalbindeki 20 santimetrelik pıhtı çıkarıldı, akciğer atardamarlarındaki pıhtılar da temizlendi.

        Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kalbinde ve akciğer atardamarlarında ciddi miktarda pıhtı bulunduğunu belirterek, operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Hastanın kalbinden 20 santimetrelik pıhtı çıkardıklarını ifade eden Eroğlu, her iki akciğer atardamarını da temizlediklerini kaydetti.

        Eroğlu, hastanın normale döndüğünü ve taburcu olmaya hazır olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        İtalya laneti!
        İtalya laneti!
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Göksun'da hayvan borsası şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı
        Göksun'da hayvan borsası şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı
        Kahramanmaraş'ta "3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali" düzenlen...
        Kahramanmaraş'ta "3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali" düzenlen...
        Kahramanmaraş'ta tescilli Maraş biberinin hasadına başlandı
        Kahramanmaraş'ta tescilli Maraş biberinin hasadına başlandı
        Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ekonomik toparlanmaya RE-SEED desteği
        Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ekonomik toparlanmaya RE-SEED desteği
        Kahramanmaraş'ta 5 bin 22 çifte 835 milyon liralık evlilik desteği
        Kahramanmaraş'ta 5 bin 22 çifte 835 milyon liralık evlilik desteği
        Doğduğu hastaneye atanan doktor sağlık memuru babasıyla çalışıyor
        Doğduğu hastaneye atanan doktor sağlık memuru babasıyla çalışıyor