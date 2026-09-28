Kahramanmaraş'ta kalbinden 20 santimetrelik pıhtı çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

Kahramanmaraş'ta kalbinde 20 santimetrelik pıhtı bulunan ve her iki akciğer atardamarı tıkalı olan Safiye Nurdağı, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı şikayetiyle kentteki özel hastaneye başvuran Nurdağı'nın yapılan kontrollerinde kalbinde büyük bir pıhtı bulunduğu ve her iki akciğer atardamarının da tıkalı olduğu belirlendi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu ve ekibince acilen ameliyata alınan Nurdağı'nın kalbindeki 20 santimetrelik pıhtı çıkarıldı, akciğer atardamarlarındaki pıhtılar da temizlendi.

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kalbinde ve akciğer atardamarlarında ciddi miktarda pıhtı bulunduğunu belirterek, operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Hastanın kalbinden 20 santimetrelik pıhtı çıkardıklarını ifade eden Eroğlu, her iki akciğer atardamarını da temizlediklerini kaydetti.

Eroğlu, hastanın normale döndüğünü ve taburcu olmaya hazır olduğunu bildirdi.