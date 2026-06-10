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        Kahramanmaraş'ta kaybolan Alzheimer hastası ormanlık alanda bulundu

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, evine 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta kaybolan Alzheimer hastası ormanlık alanda bulundu

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, evine 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

        Efirağızlı Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Mustafa Köse'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dron yardımıyla gerçekleştirilen yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Köse, evinden 2 kilometre uzakta bitkin halde bulundu.

        Köse, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Andırın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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