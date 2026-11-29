Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 KA 628 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Karayolu üzerinde seyir halindeyken takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobil yol kenarından kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.