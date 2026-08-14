Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor
Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 39 dereceyi gösterdi.
Giriş: 14.08.2026 - 16:35 Güncelleme:
Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 39 dereceyi gösterdi.
Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, serinlemek için parkları, Tarihi Kapalı Çarşı'yı, alışveriş merkezlerini ve gölge alanları tercih etti.
Kent merkezinde öğle saatlerinde de sakinlik gözlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ