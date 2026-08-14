Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, serinlemek için parkları, Tarihi Kapalı Çarşı'yı, alışveriş merkezlerini ve gölge alanları tercih etti.

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