A.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan ve saldırı amacıyla araçtan inmekten toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Kasım'da A.A. seyir halindeyken aracının önünden çekilmediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü zihinsel engelli M.G.'yi darbetti.

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