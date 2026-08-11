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        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kahramanmaraş'ta Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Sütçü İmam Üniversitesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 15:39 Güncelleme:
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kahramanmaraş'ta Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Sütçü İmam Üniversitesi'ni ziyaret etti.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Öztürkler, Vali Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret etti.

        Öztürkler, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı yıllarında ortaya koyduğu mücadelenin Kıbrıs Türklerine ilham olduğunu söyledi.

        Güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek olduğunu her zaman ifade ettiklerini hatırlatan Öztürkler, "Bizim, ortak bir tarihimiz, ortak kaderimiz ve ortak maneviyatlarımız var." diye konuştu.

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        Öztürkler, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kaldırılmasının kolay bir süreç olmadığını belirterek şunları söyledi:

        "Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, çok ciddi ve ağır bir yıkımın yaşandığı bu şehirde, buna rağmen çok kısa süre içerisinde dünyanın da hayranlıkla izlediği bir yeniden inşa süreci yürütülüyor. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu göstermektedir."

        Öztürkler ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile bir araya geldi.

        Görgel'den kentteki projeler hakkında bilgi alan Öztürkler, çalışmalarda başarı diledi.

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        Ziya Öztürkler daha sonra Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ile görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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