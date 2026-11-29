Yazar ve şair İbrahim Demirci, UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta bu yıl altıncı kez düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri"ne konuk oldu.

"Yitiksöz Dergisi Buluşması" başlığı altında Katip Han'da gerçekleştirilen söyleşinin yönetimini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yayımlanan sanat, edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz'ün genel yayın yönetmeni Duran Boz gerçekleştirdi.

Programda yazar ve şair Demirci, dergicilik tarihinin yalnızca yayınların kronolojik sıralaması üzerinden değil bunların etrafında oluşan edebiyat ve düşünce hareketleri üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Türk dergiciliğinin tarihsel gelişimine ilişkin değerlendirmesinde Demirci, Osmanlı dönemindeki cönk ve mecmua geleneğinden modern dergiciliğe uzanan süreci anlattı.

Cönklerin geleneksel hayat içinde, özellikle halk edebiyatı çerçevesinde şiir sevenlerin kendi beğenilerine göre oluşturdukları derlemeler olduğunu belirten Demirci, bu yayınların ince ve uzun kağıtlara yazılması nedeniyle "sığır dili" olarak da adlandırıldığını dile getirdi.

Mecmua kelimesinin yalnızca edebiyat alanında değil İslami ilimlerin farklı dallarında da kullanıldığına işaret eden Demirci, kelimenin derlenmiş ve toplanmış yazılar topluluğunu ifade ettiğini söyledi.

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İbrahim Demirci, modern anlamda dergiciliğin 19. yüzyıldaki yenileşme hareketleriyle geliştiğine işaret ederek, ilk Osmanlı gazetesi Takvim-i Vekayi'nin 1831'de yayımlanmaya başladığını, ilk dergiler arasında ise tıp alanındaki Vekayi-i Tıbbiye'nin yer aldığını, Münif Efendi'nin çıkardığı Mecmua-i Fünun'un da Batı kültürünü ve medeniyetini tanıma yolunda önemli yayınlardan biri olduğunu anlattı.

- "Dergi, Servet-i Fünun denilen hareketin sözcüsü oldu"

Servet-i Fünun'un başlangıçta Avrupa'daki bilimsel gelişmeleri, yeni keşifleri ve bunlara ilişkin haberleri resimlerle aktaran bir yayın olduğunu belirten Demirci, "Recaizade Mahmud Ekrem Bey'in, Tevfik Fikret'i Servet-i Fünun'un edebiyat kısmının başına getirmesiyle başlayan süreçte dergi, Edebiyat-ı Cedide ya da Servet-i Fünun denilen hareketin sözcüsü oldu." dedi.

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Demirci, bu süreçte Servet-i Fünun'un Türk edebiyatının gelişiminde öncü rol üstlendiğine, Türk edebiyatındaki bir diğer önemli dönüm noktasının ise Genç Kalemler dergisi olduğuna dikkati çekerek, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'in öncülük ettiği Milli Edebiyat hareketinin temelini oluşturan "Yeni Lisan" makalesinin bu dergide yayımlandığını söyledi.

- "Dergicilik tarihinde henüz ele alınmamış çok sayıda yayın var"

İbrahim Demirci, II. Meşrutiyet sonrasında gazete ve dergi yayıncılığında büyük bir çeşitlenme yaşandığını ancak bu dönemde çıkan yayınların önemli bir bölümünün kısa ömürlü olduğunu belirterek, "Türk dergicilik tarihinde henüz ele alınmamış, henüz değerlendirilmemiş, gözümüzden kaçmış çok sayıda yayın organı var." dedi.

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Bazı yayınların bir bölümünün kütüphanelerde araştırılmayı beklediğini, bazılarının ise eksik koleksiyonlarına ulaşmanın güç olduğunu söyleyen Demirci, dergicilik mirasının tam bir envanterinin bugün dahi çıkarılamadığını söyledi.

- Sebilürreşad'dan Mavera'ya uzanan dergi geleneği

Cumhuriyet dönemi dergiciliğinin tarihsel köklerinin de Osmanlı dönemindeki yayınlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Demirci, Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinin İslam düşüncesini bir ülkü ve dava etrafında ele alan yayınlar olarak öne çıktıklarını anlattı.

Demirci, bu çizginin Necip Fazıl Kısakürek'in çıkardığı Büyük Doğu ile sürdüğüne işaret ederek, daha sonraki yıllarda Diriliş, Edebiyat, Mavera ve Yedi İklim gibi dergilerin de düşünce ve edebiyat hayatında etkili olduğunu söyledi.

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Dergilerin yalnızca edebi eserlerin yayımlandığı mecralar olmadığını, aynı zamanda düşünce hareketlerinin oluşmasına ve kuşaklar arasında aktarılmasına katkı sunduğunu vurgulayan Demirci, bu yayınların okurları ve yazarları çevresinde güçlü kültürel muhitler oluşturduklarını sözlerine ekledi.