10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali 1-4 Kasım'da yapılacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Safran Hasadı Festivali 1-4 Kasım'da gerçekleştirilecek.



Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek festivalin adı "10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali" olarak belirlendi ve organizasyonun 1-4 Kasım'da düzenlenmesine karar verildi.



Safranbolu Belediyesi öncülüğündeki hazırlıklar kapsamında festivalin 3. komite toplantısı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ile festival komitesi üyeleri katıldı.



Toplantıda festivalin programı, etkinlik içerikleri, ulusal ve uluslararası katılım süreçleri ile organizasyon takvimi değerlendirildi. Komite tarafından festivalin adının "10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali" olarak belirlenmesi ve festivalin 1-4 Kasım'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.



Komite toplantısında daha önce planlanan gezi rotaları, masterclass eğitimleri, uluslararası şef buluşmaları, yarışmalar, gençlik etkinlikleri ve kapanış şenlikleri gibi organizasyon başlıkları da yeniden ele alınarak hazırlık süreci değerlendirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, festivalin uluslararası niteliğe kavuşmasının Safranbolu adına önemli bir adım olduğunu belirterek, dört gün boyunca safranı, yerel üreticileri, kültürel değerleri ve kentin tarihi mirasını yerli ve yabancı konuklarla buluşturacak kapsamlı bir festival hazırlığında olduklarını kaydetti.

