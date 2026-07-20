Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı

        Karabük'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı

        Karabük'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Karabük'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı

        Karabük'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

        Belenköy Mahallesi yakınlarındaki arazide anız yangını başlaması üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmaları gerçekleştirilen bölgede yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü, çok sayıda saman balyası yandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Ekin tarlasında çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü
        Ekin tarlasında çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü
        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapay zekâ destekli MR cihazı hiz...
        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapay zekâ destekli MR cihazı hiz...
        Karabük'te Dünya Kupası finali dev ekranda izlendi
        Karabük'te Dünya Kupası finali dev ekranda izlendi
        Karabük'te yapay zeka destekli MR cihazı hizmete girdi
        Karabük'te yapay zeka destekli MR cihazı hizmete girdi
        Alkollü sürücü ölümden döndü
        Alkollü sürücü ölümden döndü
        Ormanın kalbinde nefes kesen mücadele: 62 araç aynı parkurda Tozu dumana ka...
        Ormanın kalbinde nefes kesen mücadele: 62 araç aynı parkurda Tozu dumana ka...