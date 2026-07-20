Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te yapay zeka destekli MR cihazı hizmete girdi

        Karabük'te yapay zeka destekli MR cihazı hizmete girdi

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapay zeka destekli MR (Manyetik Rezonans) cihazı hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Karabük'te yapay zeka destekli MR cihazı hizmete girdi

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapay zeka destekli MR (Manyetik Rezonans) cihazı hizmete sunuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sağlık tesisleri modern teknolojilerle donatılmaya, teşhis ve tedavi süreçleri güçlendirilmeye devam ediliyor.

        Hastaneye kurulan yeni MR cihazı, geniş tünel yapısı, ferah tasarımı ve tercihe göre değiştirilebilen renkli ortam ambiyansı olanaklarıyla dikkati çekiyor.

        Cihazın 70 santimetre çapındaki tarama tüneli sayesinde hastaların çekim süreçlerinin konforlu şekilde tamamlanması hedefleniyor.

        Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle tanı süreçlerinde hekimlere kolaylık sağlayan cihaz, klasik MR cihazlarına oranla çekim sürelerini yüzde 70 oranında azaltıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan, cihaz sayesinde hastalara daha kısa sürede, kaliteli, konforlu, güvenilir ve etkin sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.

        Cihazın teknik detayları sayesinde randevu kapasitesinin artacağını aktaran Doğan, "Cihazın geniş tarama tüneli ve ferah ortam tasarımı ise hastalarımızın çekim esnasındaki stresini en aza indirecektir. İlimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücü ölümden döndü
        Alkollü sürücü ölümden döndü
        Ormanın kalbinde nefes kesen mücadele: 62 araç aynı parkurda Tozu dumana ka...
        Ormanın kalbinde nefes kesen mücadele: 62 araç aynı parkurda Tozu dumana ka...
        Karabük'te "2. Yenice Off-Road Festivali" düzenlendi
        Karabük'te "2. Yenice Off-Road Festivali" düzenlendi
        Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Çamur ve adrenalin Yenice'de buluştu: Off-Road tutkunları nefes kesti
        Çamur ve adrenalin Yenice'de buluştu: Off-Road tutkunları nefes kesti