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        Karabük'te "2. Yenice Off-Road Festivali" düzenlendi

        Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen "2. Yenice Off-Road Festivali" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Karabük'te "2. Yenice Off-Road Festivali" düzenlendi

        Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen "2. Yenice Off-Road Festivali" tamamlandı.

        Yenice Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye öncülüğünde Bağbaşı köyü Kocaoğlu mevkisinde 17 Temmuz'da başlayan festivalde, çamurlu parkurda zorlu engelleri geçerek ilerleyen ekipler, yarışı en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.

        Zorlu parkurlarda kalan araçlar ise iş makinesine bağlanarak çekildi.

        Yarışların bugünkü final etabını, Karabük Valisi Oktay Çağatay, Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga ve Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş takip etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaş, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına ev sahipliği yapan Yenice'deki festivalin final gününün büyük coşkuyla geçtiğini belirterek, "Doğanın eşsiz atmosferinde adrenalin, mücadele ve heyecanın bir araya geldiği unutulmaz bir organizasyon oldu." ifadesini kullandı.

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