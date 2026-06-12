27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin üçüncü gününde yönetmen Ezel Akay tarafından "Sinemada Yönetmenlik" söyleşisi yapıldı.



Safranbolu Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.



Festivalin üçüncü gününde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde "Belgesel Film Yarışması'nda" finale kalan eserlerin gösterimleri ile söyleşiler yapıldı.



Merkezde, Yeşilçam koleksiyoneri Vadullah Taş'ın sergisi açıldı, Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda da yapımcı-yönetmen Süleyman Civliz'in yapımcılık atölyesi gerçekleştirildi.



Öte yandan festival kapsamında düzenlenen "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği "Neredesin Firuze" filmiyle son buldu.



Festival, 14 Haziran'da sona erecek.

