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        Anadolu Yıldızlar Ligi Judo 1. Etap Grup Müsabakaları Karabük'te başladı

        Karabük'te Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo 1. Etap Grup Müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Anadolu Yıldızlar Ligi Judo 1. Etap Grup Müsabakaları Karabük'te başladı

        Karabük'te Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo 1. Etap Grup Müsabakaları başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 10 ilden yaklaşık 100 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

        Müsabakaların açılış programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, sporcuların geçit töreni gerçekleştirildi.

        Açılış seremonisine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Şube Müdürü Handan Karaman ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları katıldı.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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