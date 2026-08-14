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        Devlet desteğiyle yıllık 430 ton süt üretim kapasiteli tesis kurdu

        ORHAN KUZU - Karabük'te yaşayan Yusuf Gökçe, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 18,2 milyon lira destekle yıllık 430 ton süt üretim kapasiteli tesis kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Devlet desteğiyle yıllık 430 ton süt üretim kapasiteli tesis kurdu

        ORHAN KUZU - Karabük'te yaşayan Yusuf Gökçe, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 18,2 milyon lira destekle yıllık 430 ton süt üretim kapasiteli tesis kurdu.

        İstanbul'da serbest meslekle uğraşan 41 yaşındaki Yusuf Gökçe, hayvancılık yapmaya karar vererek 10 yıl önce memleketi Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Hacıağaç köyüne geldi.

        Yaklaşık 2 yıl önce TKDK'ye sunduğu proje kabul edilen Gökçe, 18,2 milyon lira destek almaya hak kazandı.

        Gökçe, 9 dönümlük alanda tesis kurdu. Tesiste bu ay itibarıyla 70 gebe simental ile faaliyete başlandı.

        Süt ve damızlık buzağı yetiştirilecek tesis, yıllık 430 ton süt üretim kapasitesine sahip.

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        - "Tesis Avrupa Birliği standartlarını karşılayacak şekilde inşa edildi"

        TKDK İl Koordinatörü Emre Akbıyık, AA muhabirine, TKDK tarafından uygulanan IPARD Programı kapsamında modern süt üretim çiftliği kurulduğunu söyledi.

        Yatırıma TKDK tarafından 18,2 milyon lira hibe sağlandığını belirten Akbıyık, "Yıllık yaklaşık 430 ton süt üretim kapasitesine sahip tesis, hayvan refahı, gıda hijyeni, çevre sağlığı ve ilgili diğer alanlarda Avrupa Birliği standartlarını karşılayacak şekilde inşa edildi. Modern işletme bünyesinde ahır, gübre deposu, sağım ünitesi, makine garajı ve yem deposu bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca 1500 metrekare kilitli parke taşı uygulaması ile kafes sistem çevre çiti imalatı gerçekleştirildi." diye konuştu.

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        Akbıyık, tesisin süt üretim kapasitesinin artırılmasına ve modern hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

        - "Hayvancılık yapmak isteyenler TKDK desteklerine başvursun"

        Yusuf Gökçe de hayvancılıkla uğraşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste üretime başladığını belirten Gökçe, "Bu ay itibarıyla hayvanlarımız geldi. 18 milyon lira TKDK'den destek aldık. Tesisimiz yaklaşık 33 milyon liraya mal oldu. 70 gebe simental hayvanla başladık. Hedefimiz, hayvanlarımızın doğumları tamamlandıktan sonra süt üretmek ve bölgeye damızlık hayvan yetiştirmek." dedi.

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        Gökçe, aldıkları düvelerin simental cinsi olduğunu ifade ederek, "Bölgemize uyumlu, soğuğa dayanıklı. Hem et hem süt için verimli olan kombine bir ırk. Onun için bu ırkı tercih ettik." diye konuştu.

        Hayvancılık yapmak isteyenlere TKDK desteklerine başvurmalarını tavsiye eden Gökçe, şunları söyledi:

        "Kimse 'Bana çıkmaz. Ben bunu yapamıyorum' demesin, başvursun. Bu hibeler çıkıyor. Gerçekten bu işi yapmak isteyenler korkmasınlar, cesaretli olsunlar. Projelerini yapsınlar, TKDK'ye gitsinler. Devletimiz yatırımcıların arkasında duruyor. Gençlere ve kadınlara da tabii ki daha fazla öncelik tanınıyor. Gençlere ve kadınlara cesaretli olup bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Üretsinler, korkmasınlar. Kimseye de aldırmasınlar, sevdikleri işi yapsınlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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