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        GÜNCELLEME - Karabük'te imam nikahlı yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 00:45 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Karabük'te imam nikahlı yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde yaşayan Y.A.B, anne ve babasının kapıyı 1 saat açmadığını söylemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren ekipler, 3 çocuk annesi T.B.K'yi (29) evde yerde hareketsiz buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekipler, T.B.K'nin imam nikahlı birlikte yaşadığı Y.B'yi (48) evde yaralı halde buldu.

        Hastaneye kaldırılan Y.B, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası Yenice Adliyesi'ne sevk edilen Y.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, şüphelinin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, T.B.K. için Yenice Merkez Mahallesi Yeşil Camisi önünde helallik alınıp cenaze namazı kılındı. Burada T.B.K'nin tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Cenaze, Yortan Beldesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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