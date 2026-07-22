GÜNCELLEME - Karabük'te imam nikahlı yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde yaşayan Y.A.B, anne ve babasının kapıyı 1 saat açmadığını söylemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren ekipler, 3 çocuk annesi T.B.K'yi (29) evde yerde hareketsiz buldu.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ekipler, T.B.K'nin imam nikahlı birlikte yaşadığı Y.B'yi (48) evde yaralı halde buldu.



Hastaneye kaldırılan Y.B, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri sonrası Yenice Adliyesi'ne sevk edilen Y.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Bu arada, şüphelinin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan, T.B.K. için Yenice Merkez Mahallesi Yeşil Camisi önünde helallik alınıp cenaze namazı kılındı. Burada T.B.K'nin tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



Cenaze, Yortan Beldesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

