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        Karabük'te bir kişi imam nikahlı yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde bir kişi imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 00:45 Güncelleme:
        Karabük'te bir kişi imam nikahlı yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde bir kişi imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde yaşayan Y.A.B, anne ve babasının kapıyı açmaması üzerine durumu çevredekilere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren ekipler, T.B.K'yi (29) evde yerde hareketsiz buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekipler, T.B.K'nin imam nikahlı birlikte yaşadığı Y.B'yi (48) evde yaralı halde buldu.

        Hastaneye kaldırılan Y.B. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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