Karabük'te bir kişi imam nikahlı yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir kişi imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.



Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde yaşayan Y.A.B, anne ve babasının kapıyı açmaması üzerine durumu çevredekilere bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren ekipler, T.B.K'yi (29) evde yerde hareketsiz buldu.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ekipler, T.B.K'nin imam nikahlı birlikte yaşadığı Y.B'yi (48) evde yaralı halde buldu.



Hastaneye kaldırılan Y.B. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

