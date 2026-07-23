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        GÜNCELLEME - Karabük'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:20 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Karabük'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Şevki K. (71) idaresindeki 78 SP 266 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü yakınlarında M.K. yönetimindeki 37 ER 619 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada otomobilin sürücüsü Şevki K. ile yanındaki Şehri K. (75) ve Şevket K. (47) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Şehri K. ve Şevki K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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