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        Hadrianapolis Antik Kenti'nde geniş kapsamlı kazı çalışması yürütülecek

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde geniş kapsamlı kazı çalışması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Hadrianapolis Antik Kenti'nde geniş kapsamlı kazı çalışması yürütülecek

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde geniş kapsamlı kazı çalışması yapılacak.


        Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

        Prof. Dr. Çelikbaş, gazetecilere, Hadrianapolis'te 2026 yılı kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Şu anda küçük ekiple ve küçük alanda çalışmaları başlattıklarını belirten Çelikbaş, ay sonundan itibaren yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple çalışmaları bütün alanlarda yürüteceklerini kaydetti.

        Çelikbaş, bu yıl hem kazı hem de restorasyon çalışmalarına devam edeceklerini anlatarak, "Ayrıca geçmiş yıllarda Almanya'nın Kiel Üniversitesi'nden ekibimize katılan Prof. Dr. Ercan Erkul hocamızın yapmış olduğu jeoradarda tespit ettiğimiz yapı kalıntısının da ilk defa kazısına başlayacağız. Hadrianapolis'te daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz gibi hem yapının kazısını tamamlayıp hem de restorasyonunu yapıp daha sonrasında ziyaretçilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu bizim aslında Hadrianapolis​​​​​​​ kazılarının planı, her yıl yapmış olduğumuz plan." diye konuştu.

        Geçen yıllarda da surun önünde saray kazısını ve restorasyonunu yaptıklarını anlatan Çelikbaş, şöyle devam etti:

        "Restorasyonu biraz yarım kaldı. Bu yıl o yapının da restorasyonunu yapıp ziyaretçilerin hizmetine açacağız. Ziyaretçilerimiz geldiğinde geçen yıl kazısını yaptığımız yapının zemin mozaiklerini görebilecek duruma getireceğiz. Multidisipliner çalışma yapacağız. Çeşitli disiplinlerden, farklı alanlardan hocalarımız ekibimize katılacak. Yine yabancı ekibimiz olacak. Almanya'dan katılacak bu ekibimiz. Alman ekiple de yine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız 3 ay boyunca kazı çalışmaları yapmak. Bu 3 ayın sonunda ise yılın sonuna kadar restorasyon çalışmalarını yapıp 2026 yılını sonlandırmayı düşünüyoruz."

        Çelikbaş, jeoradarda tespit edilen yapıya değinerek, şunları kaydetti:


        "Bu yapı, Dört Nehir Kilisesi olarak adlandırılan yapının hemen doğusunda yer almakta. Yerden yaklaşık 1 metre derinlikte olduğunu tahmin ediyoruz. Yapının önemli bir yapı olduğunu görüyoruz jeoradarda ama fonksiyonunu tabii kazı çalışmalarına başlamadan söylemek çok zor. Bu yılın sonuna kadar burada çalışmalarımızı devam edip hem kazı hem restorasyonunu tamamlayacağız. Çalışmayla hem yapımızın fonksiyonunu öğrenmeye çalışacağız hem de hizmete açmış olacağız. Ayrıca bölgeye de çok büyük bilimsel katkısı olabileceğini düşündüğümüz bir yapı olarak görüyoruz."

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