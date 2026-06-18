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        Karabük'te apartman bahçesine düşen otomobilin sürücü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartman bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Karabük'te apartman bahçesine düşen otomobilin sürücü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartman bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.A.Ö. idaresindeki 78 SF 725 plakalı otomobil, Cemal Caymaz Mahallesi Kışla Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.

        Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sürücü M.A.Ö, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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