Karabük'te apartman bahçesine düşen otomobilin sürücü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartman bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. M.A.Ö. idaresindeki 78 SF 725 plakalı otomobil, Cemal Caymaz Mahallesi Kışla Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü M.A.Ö, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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