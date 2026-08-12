İstanbul'dan Eflani'ye uzanan aronya hikayesi aile boyu üretime dönüştü

ORHAN KUZU - İstanbul'dan memleketi Karabük'ün Eflani ilçesine dönerek diyabet hastası oğlu ve torununun sağlıklı beslenmesi için aronya yetiştiriciliğine başlayan Fatma Kaya'nın üretim serüvenine ailesi de dahil oldu.

Tip 1 diyabet hastası 24 yaşındaki oğlu ve kızının 7 yaşındaki çocuğunun tüketmesi için sağlıklı ürünler araştırırken yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak anılan aronyayı keşfeden 50 yaşındaki Kaya, bu ürünü yetiştirmek için yaşadığı İstanbul'dan memleketine döndü.

İl ve ilçedeki tarım ve orman müdürlüklerinden aldığı desteğin ardından 3 yıl önce Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde 8 dönüm alana 3 bin kök aronya eken Kaya, ilk 2 yılda başta don olmak üzere istediği verimi alamadı.

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Üretimini oğlunun ve babasının desteğiyle sürdüren Kaya, bu yıl 2 ton ürün bekliyor.

- "Tüketiciyi en kaliteli aronyayla buluşturmak için çalışıyoruz"

Fatma Kaya, AA muhabirine, 3 yıl önce memleketinde aronya ekimine başladığını söyledi.

Diyabet hastası oğlu ve torunu için sağlıklı ürünler araştırırken aronyayla tanıştığını anlatan Kaya, "Soğuk memleketten gelmiş bir ürün, Kuzey Amerika asıllı bir ürün. Memleketim de bayağı serin olduğu için üretimin uygun olacağını düşündük. Birçok kişiye de önerdik, bahçemizi kurduk. 8 dönüm arazide 3 bin kök olarak ektik. Şu an yaklaşık 2 bin kökte güzel ürünümüz var. Daha önce de satışını yapmaya başlamıştık. Bu ayın sonunda da hasadımızı yapacağız ve kaliteli ürünlerimizi tüketiciyle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaya, hiçbir şekilde kimyasal madde kullanmadıklarını, bütün gübrelerin organik olduğunu kaydetti.

Bahçeden 2 ton ürün hasat etmeyi beklediklerini dile getiren Kaya, aronyanın kilogram fiyatının 250 lira olduğunu belirtti.

Kaya, güzel hasat dönemi geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, bu yıl Eflani'de hava muhalefeti yaşamadıklarını ifade etti.

Kadınlara üretimde bulunmayı tavsiye eden Kaya, "Bence her kadın çok güçlü olmalı. Bir kere kadın annedir, anne demek güçlü demektir. Her annenin başarabileceğini düşünüyorum. Aronya bahçeme geldiğim zaman her fidanımı gördüğümde kim bilir kaç kişiye şifa sebebi olacak diye düşünüyorum. Hanımlar için ek gelir kapısı olur. Tüketiciye en kaliteli aronyayla buluşturmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

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- "Annemin sonuna kadar destekçisiyim"

Kaya'nın 24 yaşındaki oğlu Furkan Önemli de aronyanın faydalarını öğrendikten sonra annesinin aronya üretim sürecine dahil olduğunu söyledi.

Önemli, üretimde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Anneme destek oluyorum çünkü artık işlerimiz büyüdü, bahçelerimizde meyvelerimiz büyüdü. Destek olmak için bahçede yapılacak işlere yardım ediyorum. Anneme teşekkür etmek istiyorum çünkü her şey benim için başladı. Sürekli bana sağlıklı ve doğal ürünler yedirmeye çalışıyor. Sonuna kadar da destekçisiyim." ifadelerini kullandı.

Aronya tüketimini günlük beslenme programına eklediğini belirten Önemli, "Ara öğünlerimde tüketiyorum. Şeker düzenlemesi için gayet iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

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- "Devletimize teşekkür ediyorum, bizi destekledi"

Kaya'nın 69 yaşındaki babası İbrahim Yaran ise kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kızının azmiyle köydekilerden takdir topladığını anlatan Yaran, "Burada ilki yaşattı. Eflani'de çok kesimde aronya üretmeye başladılar. Devletimize de teşekkür ediyorum, bizi destekledi." diye konuştu.

Yaran, kızına her konuda destek olduğunu dile getirerek, "Torunum Furkan'la damla sulamaları yaptık. Ailece canla başla devam ediyoruz. İnşallah hasadımız da bizi memnun eder." dedi.