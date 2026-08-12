Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri İstanbul'dan Eflani'ye uzanan aronya hikayesi aile boyu üretime dönüştü

        İstanbul'dan Eflani'ye uzanan aronya hikayesi aile boyu üretime dönüştü

        ORHAN KUZU - İstanbul'dan memleketi Karabük'ün Eflani ilçesine dönerek diyabet hastası oğlu ve torununun sağlıklı beslenmesi için aronya yetiştiriciliğine başlayan Fatma Kaya'nın üretim serüvenine ailesi de dahil oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        İstanbul'dan Eflani'ye uzanan aronya hikayesi aile boyu üretime dönüştü

        ORHAN KUZU - İstanbul'dan memleketi Karabük'ün Eflani ilçesine dönerek diyabet hastası oğlu ve torununun sağlıklı beslenmesi için aronya yetiştiriciliğine başlayan Fatma Kaya'nın üretim serüvenine ailesi de dahil oldu.

        Tip 1 diyabet hastası 24 yaşındaki oğlu ve kızının 7 yaşındaki çocuğunun tüketmesi için sağlıklı ürünler araştırırken yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak anılan aronyayı keşfeden 50 yaşındaki Kaya, bu ürünü yetiştirmek için yaşadığı İstanbul'dan memleketine döndü.

        İl ve ilçedeki tarım ve orman müdürlüklerinden aldığı desteğin ardından 3 yıl önce Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde 8 dönüm alana 3 bin kök aronya eken Kaya, ilk 2 yılda başta don olmak üzere istediği verimi alamadı.

        REKLAM

        Üretimini oğlunun ve babasının desteğiyle sürdüren Kaya, bu yıl 2 ton ürün bekliyor.

        - "Tüketiciyi en kaliteli aronyayla buluşturmak için çalışıyoruz"

        Fatma Kaya, AA muhabirine, 3 yıl önce memleketinde aronya ekimine başladığını söyledi.

        Diyabet hastası oğlu ve torunu için sağlıklı ürünler araştırırken aronyayla tanıştığını anlatan Kaya, "Soğuk memleketten gelmiş bir ürün, Kuzey Amerika asıllı bir ürün. Memleketim de bayağı serin olduğu için üretimin uygun olacağını düşündük. Birçok kişiye de önerdik, bahçemizi kurduk. 8 dönüm arazide 3 bin kök olarak ektik. Şu an yaklaşık 2 bin kökte güzel ürünümüz var. Daha önce de satışını yapmaya başlamıştık. Bu ayın sonunda da hasadımızı yapacağız ve kaliteli ürünlerimizi tüketiciyle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kaya, hiçbir şekilde kimyasal madde kullanmadıklarını, bütün gübrelerin organik olduğunu kaydetti.

        Bahçeden 2 ton ürün hasat etmeyi beklediklerini dile getiren Kaya, aronyanın kilogram fiyatının 250 lira olduğunu belirtti.

        Kaya, güzel hasat dönemi geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, bu yıl Eflani'de hava muhalefeti yaşamadıklarını ifade etti.

        Kadınlara üretimde bulunmayı tavsiye eden Kaya, "Bence her kadın çok güçlü olmalı. Bir kere kadın annedir, anne demek güçlü demektir. Her annenin başarabileceğini düşünüyorum. Aronya bahçeme geldiğim zaman her fidanımı gördüğümde kim bilir kaç kişiye şifa sebebi olacak diye düşünüyorum. Hanımlar için ek gelir kapısı olur. Tüketiciye en kaliteli aronyayla buluşturmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        - "Annemin sonuna kadar destekçisiyim"

        Kaya'nın 24 yaşındaki oğlu Furkan Önemli de aronyanın faydalarını öğrendikten sonra annesinin aronya üretim sürecine dahil olduğunu söyledi.

        Önemli, üretimde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Anneme destek oluyorum çünkü artık işlerimiz büyüdü, bahçelerimizde meyvelerimiz büyüdü. Destek olmak için bahçede yapılacak işlere yardım ediyorum. Anneme teşekkür etmek istiyorum çünkü her şey benim için başladı. Sürekli bana sağlıklı ve doğal ürünler yedirmeye çalışıyor. Sonuna kadar da destekçisiyim." ifadelerini kullandı.

        Aronya tüketimini günlük beslenme programına eklediğini belirten Önemli, "Ara öğünlerimde tüketiyorum. Şeker düzenlemesi için gayet iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

        REKLAM

        - "Devletimize teşekkür ediyorum, bizi destekledi"

        Kaya'nın 69 yaşındaki babası İbrahim Yaran ise kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Kızının azmiyle köydekilerden takdir topladığını anlatan Yaran, "Burada ilki yaşattı. Eflani'de çok kesimde aronya üretmeye başladılar. Devletimize de teşekkür ediyorum, bizi destekledi." diye konuştu.

        Yaran, kızına her konuda destek olduğunu dile getirerek, "Torunum Furkan'la damla sulamaları yaptık. Ailece canla başla devam ediyoruz. İnşallah hasadımız da bizi memnun eder." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        10 haftanın zirvesini gördü
        10 haftanın zirvesini gördü
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Caddeye adı verildi
        Caddeye adı verildi
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı

        Benzer Haberler

        Cinayete teşebbüs gibi hatalı sollama kamerada Trafik kurallarını hiçe saya...
        Cinayete teşebbüs gibi hatalı sollama kamerada Trafik kurallarını hiçe saya...
        Karabük'te samanlık yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Karabük'te samanlık yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
        KBÜ öğrencileri "Ahraz" belgeseliyle birincilik ödülüne uzandı
        KBÜ öğrencileri "Ahraz" belgeseliyle birincilik ödülüne uzandı
        Karabük Üniversitesi tercih günlerinde İzmir'de adaylarla buluştu
        Karabük Üniversitesi tercih günlerinde İzmir'de adaylarla buluştu
        Kıbrıs gazisi askeri törenle uğurlandı
        Kıbrıs gazisi askeri törenle uğurlandı
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı