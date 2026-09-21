Karabük Belediyesi üretim atölyeleriyle kentin ihtiyaçlarını karşılıyor

Karabük Belediyesi, marangozhane, kaynak atölyesi, bakım-onarım ve boyahane birimleriyle kentin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki teknik birimler ve üretim atölyeleriyle imalatı aralıksız sürdüren ekipler, kentin dört bir yanına hizmet ulaştırıyor.

Park ve bahçelerden sokak düzenlemelerine kadar ihtiyaç duyulan ahşap unsurlar marangozhanelerde üretilirken, demir ve çelik yapı aksamları kaynak atölyelerinde şekillendiriliyor.

Yıpranan kent mobilyaları, araçlar ve ekipmanlar ise boyahane ile tamir birimlerinde yenileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin her noktasında hizmet üretme kararlılığında olduklarını belirtti.

REKLAM

Karabük'ün her sokağında vatandaşların hayatına dokunan çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çetinkaya, "Marangozhanemizde ahşabı işliyor, kaynak atölyemizde demiri şekillendiriyor, boyahanemizde ve tamir birimlerimizde kentin ihtiyaç duyduğu tüm araç ve gereçleri bizzat hazırlıyoruz. Bizim odak noktamız, laf değil, iş üretmek, şehrimizin ihtiyacı olan her ürünü ve hizmeti geciktirmeden sahaya yansıtmaktır. Gece gündüz demeden, tüm birimlerimizle Karabük için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.