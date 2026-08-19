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        Karabük Üniversitesi kontenjanlarında doluluk yüzde 99,54 oldu

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesi kontenjanlarında doluluk yüzde 99,54 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesi kontenjanlarında doluluk yüzde 99,54 oldu

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesi kontenjanlarında doluluk yüzde 99,54 oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, üniversite programlarında bulunan 4 bin 798 kontenjandan 4 bin 776'sına öğrenci yerleşti.

        Böylece üniversitede doluluk yüzde 99,54 olurken, 22 kontenjan boş kaldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, ulaşılan yüksek doluluğun, üniversiteye yönelik öğrenci ilgisinin önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

        Üniversitenin öğrencileri çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerilerle yetiştirmeye önem verdiğini vurgulayan Kırışık, özellikle bilişim, yapay zeka, mühendislik, sağlık ve uygulamalı eğitim alanlarında öğrencilerin meslek hayatlarına katkı sağlayacak eğitim imkanlarının geliştirilmeye devam edileceğini kaydetti.

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        Kırışık, üniversitenin tercih edilmesinde katkısı bulunan akademik ve idari personele teşekkür ederek, bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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