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        Karabük Üniversitesinde "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli düzenlendi

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesinde "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli düzenlendi

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Aybudak'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdül Samet Çelikçi konuşmacı olarak yer aldı.

        Panelde, 15 Temmuz gecesi milletin istiklaline, istikbaline ve demokrasisine sahip çıkmak adına ortaya koyduğu direniş, milli iradenin gücü, birlik ve beraberlik ruhu ile darbe girişiminin bertaraf edilme süreci ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Oktay Çağatay, aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri ise şükranla andıklarını belirterek, 15 Temmuz'un yalnızca askeri yönüyle ele alınmasının eksik bir değerlendirme olacağını ifade etti.

        Önemli toplumsal hadiselerin gelişim süreçleri ve sebepleriyle çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çağatay, şunları kaydetti:

        "Sosyolojik olayların üzerinde durmaz, yaşananlardan gerekli dersleri çıkarmazsak benzer tehditlerle yeniden karşılaşmamız kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle 15 Temmuz'u her yönüyle doğru okumak ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cenabıallah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

        Panelin ardından, fuaye alanında "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı fotoğraf ve resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Çağatay, Rektör Kırışık ve protokol üyeleri, sergiyi gezerek eserleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Programa, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, 15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın ablaları Fatma Arslan Ataman ve Nurcan Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, rektör yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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