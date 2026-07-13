Karabük'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı. Çerçiler köyü mevkisindeki anız ve otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, köy sakinlerinin traktörleri ve yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları gerçekleştirdiği bölgede yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

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