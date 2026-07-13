Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Karabük'te çıkan orman yangını hava destekli çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Karabük'te çıkan orman yangını hava destekli çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Sipahiler köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları gerçekleştirdiği bölgede yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bu arada, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.